Ancora grave la bracciante di 26 anni impigliata per i capelli. I sindacati: “Fermiamo la strage”



La giovane, di origini albanesi, per cause ancora in via di accertamento è rimasta impigliata con i capelli ad un giunto cardano, strumento comunemente utilizzato in agricoltura per la trasmissione meccanica. Cgil, Cisl e Uil: “Fermiamo la strage sui luoghi di lavoro. Venga fatta piena chiarezza sulle circostanze dell’incidente”.

