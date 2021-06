Angelina Jolie contro Brad Pitt per l’affidamento dei sei figli: “Alla fine vincerà la giustizia”



“Non perdonerà mai l’ex marito”, è quanto riporta Us Weekly. La rivista sostiene che Angelina Jolie sarebbe molto delusa e arrabbiata per la decisione del giudice John Ouderkirk di decidere per l’affidamento condiviso dei loro sei figli. Per la fonte l’attrice farà appello alla sentenza, perché è decisa ad andare fino in fondo. La donna aveva accusato l’ex compagno di violenze domestiche.

