Angelo Pintus e il cerotto sul braccio: “Tutto ok”, ma non è per il vaccino



Angelo Pintus pubblica una foto in cui si mostra con un cerotto sul braccio: “Lo so, potevo evitare la foto ma forse è giusto così”. Ma il post chiarisce: “Era solo un enorme brufolo sul braccio, ma questo post è per quelli che dicono di informarsi e alla fine non leggono niente”. I no-vax: “Così ci deridi”.

