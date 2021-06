Anna Tatagelo: “Zitta per tanti anni per rispetto di Gigi D’Alessio” e rivela di essere innamorata



“Dire che sono innamorata è un parolone, sto bene. Non mi va di fare nomi o parlare”. Stando a questa frase detta a Belve, in onda martedì 8 giugno su Rai 2, pare proprio che Anna Tatangelo abbia dimenticato Gigi D’Alessio. Tuttavia durante l’intervista si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe: “Adesso mi sento libera, non c’è più nessuno da salvaguardare. Se potessi tornare indietro, forse direi qualcosina. Non posso dire cosa, ma chi doveva sapere ha saputo”.

