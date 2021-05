Annamaria Staiano, prima donna in 123 anni a guidare i pediatri: “Spero di non essere l’ultima”



Annamaria Staiano, prima donna ad essere eletta a capo della Società italiana di pediatria (Sip) in 123 anni di storia, a Fanpage.it: “Spero di non essere l’ultima. Non sono per le quote rosa, ma per la parità di genere, abbiamo tante professionalità che devono poter essere valorizzate. La medicina è donna, ed in particolare lo è la pediatria”.

