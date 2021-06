Apuane, escursionista cade in un canalone per 200 metri e muore



Chiara Galligani, così si chiamava la donna, era un’escursionista esperta e stava facendo trekking in compagnia di un’altra persona quando è precipitata per oltre 200 metri dalla cresta dello Spallone, sulle Apuane. Forse complice il maltempo: l’eliosoccorso, infatti, ha impiegato diverse ore per raggiungere il luogo dell’incidente.

