ARENA MILANO EST: al via la stand-up comedy!

Il 17 giugno Laura Formenti apre le danze con “BRAVA (PER ESSERE UN PUGILE)”.

Con il loro “non spettacolo”, i beniamini di TUTTI A CASA hanno inaugurato la stagione del polo estivo del Teatro Martinitt, ma anche una ricca locandina di cabaret e stand-up comedy. Appuntamento tutti i giovedì sera. Si comincia con uno show al femminile, tutto sottosopra.

Multitasking come tutte le donne, Laura Formenti è attrice, comica, content creator, formatrice e persino trampoliera e performer. Le acrobazie più ardite le fa con il suo linguaggio diretto, provocatorio e sottile. Ha lavorato in teatro, in televisione e sul web, ma la sua vera passione è lo spettacolo dal vivo. Costretta lontano dal palco dal Covid, giovedì 17 giugno promette di scatenarsi sotto i riflettori dell’Arena Milano Est. E di essere più fuori dagli schemi che mai…

BRAVA (per essere un pugile)

di Laura Formenti e Giuseppe Della Misericordia

Partiamo dal finale. Di solito è il pubblico che a fine spettacolo ti dice “brava”. Questo spettacolo invece comincia dalla coda: se la bravura è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze… Insomma, sveglie all’alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia. Ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile).

DA SAPERE

-Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (per norme anti-Covid ridotti a 400/500, secondo pianta dinamica)

1 schermo esterno 14mx6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

