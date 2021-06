Arezzo, una moto investe un bambino di 9 anni: trasferito al Meyer, è molto grave



L’incidente poco prima di mezzogiorno, a ridosso del centro commerciale di Olmo. Il piccolo è in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze, ma non sarebbe in pericolo di vita. Forse è sfuggito al controllo dei parenti. Il motociclista di 47 anni è stato portato al pronto soccorso del San Donato.

Continua a leggere



L’incidente poco prima di mezzogiorno, a ridosso del centro commerciale di Olmo. Il piccolo è in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze, ma non sarebbe in pericolo di vita. Forse è sfuggito al controllo dei parenti. Il motociclista di 47 anni è stato portato al pronto soccorso del San Donato.

Continua a leggere

Continua a leggere