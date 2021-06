Aritzo, il comune in Sardegna ancora zona rossa: “Il nuovo focolaio è partito dai giovani”



Aritzo, in provincia di Nuoro, è in lockdown: cinquanta casi di positività al covid e 102 persone in quarantena. Il contagio è partito da alcuni studenti, così come testimonia l’età dei positivi, rilevati dopo che l’Ats ha effettuato 550 test tra il 3 e il 4 giugno. Oltre al comune sardo, ci sono altre piccole zone rosse in Italia, tutte nel Meridione.

