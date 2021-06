Arriva il grande caldo, da Nord a Sud temperature torride con picchi di 40 gradi



L’estate sta per entrare nel vivo: a partire dai prossimi giorni infatti le temperature subiranno un netto aumento con picchi di 40 gradi al Sud e sulle Isole. Il caldo torrido si avvertirà in particolar modo nel weekend, così come previsto dagli esperti meteo. I termometri subiranno una leggera flessione solo su parte del Nord e su alcuni tratti del medio e alto Adriatico.

