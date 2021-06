Asia Argento sul suicidio dell’ex Anthony Bourdain: “Avrei dovuto salvarlo da se stesso”



Intervistata da Francesca Fagnani durante la puntata del 18 giugno di Belve, Asia Argento ha parlato dei momenti intensi della sua vita, rispondendo a tono e non senza qualche polemica. L’attrice ha raccontato della sue dipendenze, ormai dimenticate, delle sue lotte che hanno dato fastidio ai benpensanti e, poi, dell’amore per Anthony Bourdain morto nel 2018 e di cui rimpiange di non aver compreso in tempo il suo dolore.

