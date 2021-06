Asia Valente: “Il tampone per la Croazia non andava bene, ma sono famosa quindi sono entrata”



A innescare la polemica del giorno è Asia Valente, influencer, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Due ore fermi prima di entrare in Croazia perché il tampone non andava bene”, ha raccontato su Instagram, “Finché non ho mostrato chi ero e quanti follower ho. Ci hanno creduto e ci hanno lasciati andare”.

Continua a leggere



A innescare la polemica del giorno è Asia Valente, influencer, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Due ore fermi prima di entrare in Croazia perché il tampone non andava bene”, ha raccontato su Instagram, “Finché non ho mostrato chi ero e quanti follower ho. Ci hanno creduto e ci hanno lasciati andare”.

Continua a leggere

Continua a leggere