Assalto a portavalori sull’A1, un testimone: “Erano in quattro: hanno iniziato a sparare all’impazzata”



Due tir a bloccare il passaggio di auto, vetture in fiamme e un portavalori preso d’assalto. È un vero e proprio scenario da guerra quello che si è presentato questa sera lungo l’Autostrada A1 in direzione Bologna, all’altezza di Modena Sud dove una banda di malviventi ha tentato una rapina a un furgone portavalori: “L’auto con i banditi a bordo ha speronato il furgone facendolo finire contro la barriera New Jersey – spiega un testimone a Fanpage – poi sono scesi dalla vettura e hanno iniziato a sparare all’impazzata”

