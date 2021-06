“Attenzione alla colla nella serratura”: la nuova tecnica dei ladri per i furti negli appartamenti



L’appello della Polizia di Stato sui propri canali social ai cittadini contro i topi d’appartamento: “Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quanto tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno”.

