Aveva “la malattia delle donne” a Temptation Island, Oronzo oggi aspetta un figlio da Valentina

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano il primo figlio a tre anni dalla partecipazione da Temptation Island. Come coppia televisiva si distinsero più che altro per ‘la malattia delle donne” di lui, che in breve divenne anche una canzone tormentone. Oggi sono pronti a creare una famiglia: “Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”.

