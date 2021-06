“Avrebbe meritato un uomo diverso”, quando Emilio Fede si scusò con la moglie Diana De Feo



Diana De Feo è morta ieri, mercoledì 23 giugno, a Napoli. Malata da molti anni, aveva subito un intervento delicato che l’aveva costretta a stare a casa, lontana anche dal marito Emilio Fede, con il quale era sposata da 57 anni. Un matrimonio non privo di forti scossoni, durante il quale sono nate le due figlie Sveva e Simona. Storica l’intervista del 2016 in cui, per la prima volta, Fede si scusò pubblicamente con sua moglie che “avrebbe meritato un uomo diverso al suo fianco, perché è una donna straordinaria, eroica”.

