Bari, in giro con un lampeggiante blu sull’auto, pubblica il video sui social: denunciato 21enne



Si è fatto riprendere con il cellulare dai suoi amici mentre gira per le vie di Modugno alla guida della sua macchina, con un dispositivo di emergenza lampeggiante di colore blu posizionato sul tetto. Il video diffuso sui social network non è passato inosservato ai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà un 21enne già noto alle forze dell’ordine.

