Bassano del Grappa, investita da un bus mentre attraversa la strada: Mara muore a 43 anni



È morta in ospedale dopo essere stata investita da un autobus mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il tragico incidente questa mattina nel comune di Cassola. La vittima è Mara Girardi, 43 anni, residente poco lontano dal luogo dell’incidente. Sotto choc l’autista del bus che è stato portato in ospedale per un malore.

