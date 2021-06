Bassetti a Fanpage.it: “Il mega focolaio di Maiorca dimostra che i giovani devono essere vaccinati”



Matteo Bassetti, professore ordinario all’Università di Genova e Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, a Fanpage.it: “La vicenda del focolaio Covid a Maiorca dimostra che i giovani devono essere vaccinati. Il vaccino è l’unico modo per affrontare il problema, non le mascherine e il distanziamento, che per un po’ hanno funzionato e meno male che ci sono stati, ma oggi abbiamo altri strumenti. È come voler combattere con la clava una guerra quando abbiamo la possibilità di usare i missili”.

Continua a leggere



Matteo Bassetti, professore ordinario all’Università di Genova e Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, a Fanpage.it: “La vicenda del focolaio Covid a Maiorca dimostra che i giovani devono essere vaccinati. Il vaccino è l’unico modo per affrontare il problema, non le mascherine e il distanziamento, che per un po’ hanno funzionato e meno male che ci sono stati, ma oggi abbiamo altri strumenti. È come voler combattere con la clava una guerra quando abbiamo la possibilità di usare i missili”.

Continua a leggere

Continua a leggere