Bassetti: “Minacciato di morte dai no vax per aver detto che farò vaccinare i miei figli”



Al dottor Matteo Bassetti è stato assegnato un servizio di sorveglianza attiva da parte della polizia per le numerose minacce di morte ricevute in questo anno, una ventina delle quali sono state denunciate. Ma cosa ha scatenato la rabbia dei No Vax? “Ho raccontato che avrei fatto vaccinare i miei figli di 12 e 16 anni”.

