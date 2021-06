Belen incinta mostra la prima foto di Luna Marie a pochi giorni dalla nascita



Belen ha pubblicato su Instagram la prima foto di Luna Marie, ovvero un’ecografia in 3D che mostra in maniera molto realistica i tratti della futura seconda figlia alla 36esima settimana di gravidanza. Il parto è infatti ormai vicino e, come promesso, la modella argentina ha preferito vivere questo ultimo periodo in maniera privata e lontana il più possibile dai social. Ma l’emozione è stata incontenibile e così ha regalato ai suoi follower un primissimo scatto della bimba che sta per arrivare per la sua gioia e quella del futuro papà Antonino.

Continua a leggere



Belen ha pubblicato su Instagram la prima foto di Luna Marie, ovvero un’ecografia in 3D che mostra in maniera molto realistica i tratti della futura seconda figlia alla 36esima settimana di gravidanza. Il parto è infatti ormai vicino e, come promesso, la modella argentina ha preferito vivere questo ultimo periodo in maniera privata e lontana il più possibile dai social. Ma l’emozione è stata incontenibile e così ha regalato ai suoi follower un primissimo scatto della bimba che sta per arrivare per la sua gioia e quella del futuro papà Antonino.

Continua a leggere

Continua a leggere