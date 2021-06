Belgio, “Indiana Jones” dei carabinieri scovano tesoro archeologico di 780 pezzi rubato in Puglia



Un tesoro archeologico composto da 782 pezzi trafugati da scavi clandestini in Puglia è stato fatto rientrare dal Belgio all’Italia al termine di una complessa indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bari: si tratta di una delle operazioni più importanti mai condotte in Italia.

Continua a leggere



Un tesoro archeologico composto da 782 pezzi trafugati da scavi clandestini in Puglia è stato fatto rientrare dal Belgio all’Italia al termine di una complessa indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bari: si tratta di una delle operazioni più importanti mai condotte in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere