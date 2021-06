Bimbo di 2 anni scompare nel nulla tra i boschi, ricerche in corso nel Mugello



Apprensione e paura per le sorti di un bambino di neanche 2 anni scomparso improvvisamente nel nulla nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, tra i boschi del Mugello. “Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato nel letto” avrebbero detto ai carabinieri i genitori del bambino che vino in una comunità isolata.

