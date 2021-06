Bisceglie, auto si accartoccia schiacciata da un tir: illesa miracolosamente donna di 30 anni



Una donna di Bisceglie di 30 anni è stata estratta viva dalle lamiere ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere rimasta schiacciata tra le lamiere della sua utilitaria, accartocciata contro il guardrail dopo lo scontro con un tir in fase di sorpasso.

