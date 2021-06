Bollettino Coronavirus Italia, 495 casi su 81.752 tamponi e 21 morti per Covid: i dati di lunedì 21 giugno



Ancora in calo i contagi da Coronavirus registrati in Italia: ne sono stati 495 nelle ultime 24 ore su 81.752 test, tra tamponi molecolari e antigenici, effettuati. Il tasso di positività allo 0,6% (+0,0%). Sono 21 i morti registrati nell’ultima giornata mentre cala il numero dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva.

