Bollettino Coronavirus Italia, 679 casi su 190.635 tamponi e 42 morti per Covid: i dati di martedì 29 giugno



Sono 679 i contagi dal Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime in un giorno sono invece 42. Questi i dati di oggi, martedì 29 giugno 2021, diffusi in ritardo rispetto al solito dal ministero della Salute. Effettuati 190.635 tamponi da ieri, tra test molecolari e antigenici.

