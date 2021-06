Bollettino Coronavirus Italia, oggi 1.325 casi su 200.315 tamponi e 37 morti per Covid: i dati di giovedì 17 giugno



Ancora in calo i contagi da Coronavirus registrati in Italia: ne sono stati 1.325 nelle ultime 24 ore su 200.315 test, tra tamponi molecolari e antigenici, effettuati. Il tasso di positività allo 0,7% (+0,0%). Scende ancora il numero dei morti (37 da ieri) e dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva.

