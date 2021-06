Bollettino Coronavirus Italia, oggi 1.896 casi su 220.917 tamponi e 102 morti per Covid: i dati di martedì 8 giugno



Sono 1.896 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 220mila test effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 8 giugno, del Ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta così allo 0,85%. In aumento il numero dei morti: 102 vittime da ieri. La regione con il più alto incremento di infezioni è la Lombardia. Immunizzato con vaccinazione completa il 24,31% della popolazione over 12.

