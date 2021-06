Bollettino coronavirus Italia, oggi 951 casi su 198.031 tamponi e 30 morti per covid: i dati di mercoledì 23 giugno



I contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 951 su 198.031 test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così allo 0,5%. Il numero dei morti nell’ultima giornata è salito di 30 unità mentre calano i pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva.

Continua a leggere



I contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 951 su 198.031 test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così allo 0,5%. Il numero dei morti nell’ultima giornata è salito di 30 unità mentre calano i pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere