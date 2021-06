Bollettino Coronavirus Italia, oggi casi 782 e 14 morti per Covid: i dati di domenica 27 giugno



Sono 782 i contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 27 giugno. I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 138.391 (a fronte dei 224.493 di ieri), con un tasso di positività che sale allo 0,56%, contro lo 0,40 degli ultimi due giorni.

