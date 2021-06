Bolzano, furgone centra moto: muore carabiniere di 52 anni, grave la fidanzata



Valerio Caridi, carabiniere di 52 anni, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 49 della Val Pusteria, nel territorio del comune di Valdaora, in provincia di Bolzano. La moto su cui stava viaggiando si è scontrata con un furgone, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere



Valerio Caridi, carabiniere di 52 anni, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 49 della Val Pusteria, nel territorio del comune di Valdaora, in provincia di Bolzano. La moto su cui stava viaggiando si è scontrata con un furgone, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere