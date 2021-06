Bonus vacanze, perché non è più possibile fare domanda e chi può ottenere il voucher da 500 euro



Il bonus vacanze è stato esteso, di recente, fino al giugno del 2022 e potrà essere speso anche in agenzia di viaggio e attraverso i tour operator. Non cambia nulla, invece, sulla possibilità di presentare domanda: le richieste non sono state riaperte e può sfruttare il voucher solamente chi lo ha già chiesto entro il 31 dicembre 2020.

