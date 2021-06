Bossetti dal carcere: “Sono innocente, continuo a lottare perché Yara non ha avuto giustizia”



“Sono un uomo distrutto ma innocente e continuo a lottare con i miei avvocati, per me, per i miei figli e perché Yara non ha avuto giustizia”: lo dice Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Le parole del muratore di Mapello rivelate a Cusano Italia Tv da uno dei suoi avvocati, che rivela: “Abbiamo presentato ulteriore ricorso in Cassazione”.

