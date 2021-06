Bracciante impigliata per i capelli nel macchinario agricolo: sequestrato l’attrezzo dell’incidente



Bracciante impigliata per i capelli ad un macchinario agricolo: sono sempre più gravi le sue condizioni di salute. “Dal giorno dell’incidente non ha mai ripreso conoscenza”. Sequestrato il macchinario agricolo per accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni, non vi sarebbe stato il dispositivo di sicurezza.

