“Bravissimo, amore mio”: Tommaso Stanzani si diploma, gli auguri di Zorzi assente ai festeggiamenti



Tommaso Stanzani ha terminato gli esami di maturità e si è diplomato, nonostante i mesi trascorso lontano dalla scuola per partecipare ad Amici. Il fidanzato Tommaso Zorzi non partecipa ai festeggiamenti perché assente ma da lontano fa in modo che al ballerino arrivino i suoi auguri: “Bravissimo, amore mio”.

