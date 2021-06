Brusca libero, la rabbia di Santino Di Matteo: “Lo Stato si è fatto fregare, quello non è umano”



Parole durissime dell’ex mafioso e collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, padre di Giuseppe, il bimbo di 13 anni che Giovanni Brusca, scarcerato ieri per fine pena, fece sequestrare e poi sciogliere nell’acido per convincere il padre a non parlare: “U verru, cioè il maiale, come chiamavano Brusca, conosceva Giuseppe, mio figlio, da bambino. Ci giocava insieme con la play station. Eppure l’ha fatto sciogliere nell’acido. E questo orrore si paga in vent’anni?”

