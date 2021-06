“Brusca mi ha scritto che, con buona volontà, la partita con Cosa Nostra si può chiudere”



Intervistato da Fanpage.it Luigi Li Gotti, ex avvocato di Giovanni Brusca, spiega di aver ricevuto una lettera prima che l’ex boss di Cosa Nostra fosse scarcerato per fine pena. Una lettera come tante, in cui si parla di calcio ma in cui c’è anche una considerazione dell’ora collaboratore di giustizia. “Si potrebbe chiudere la partita con Cosa Nostra”.

