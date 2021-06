Bufera su Emily Ratajkowski: “Non è così che si tiene un bambino in braccio”



Poche ore prima del suo 30esimo, Emily Ratajkowski ha pubblicato una serie di fotografie con il suo bambino in braccio. Ma gli scatti non sono piaciuti a Piers Morgan, giudice televisivo nei più famosi talent show del mondo: “Non è così che si tiene un bambino in braccio. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno”.

