Cadaveri in valigia, il figlio detenuto ai funerali: gli hanno permesso di assistere in disparte



Taulant Pasho è in carcere per condanne relative a reati di droga, è stato estradato dalla Svizzera per scontare una condanna a 3 anni e 4 mesi per detenzione di stupefacenti. Oggi ha partecipato alla sepoltura a Castelfiorentino (Firenze) dei suoi genitori, Shpetim e Teuta, i cui resti sono stati ritrovati nel dicembre 2020 nei pressi di Sollicciano all’interno di alcune valigie.

