Cardi B è incinta, aspetta il secondo figlio dal marito Offset



La rapper americana Cardi B ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. L’artista ha sfoggiato per la prima volta il pancione durante i BET Awards 2021. Poco dopo, ha condiviso su Instagram una foto che conferma la dolce attesa. Nel 2018 era diventata mamma per la prima volta della figlia Kulture Kiari Cephus.

