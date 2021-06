Carolina Marconi dopo la prima chemio: “Non si molla un ca**o”



Dopo la prima chemioterapia per combattere il tumore al seno, Carolina Marconi si è mostrata su Instagram in una serie di Stories. Fiori dai fan, musica latina e tanti sorrisi: “Mai perdere lo spirito, non si molla un cazzo”. Un grido di battaglia, un motto sotto la forma di un hashtag. La ex gieffina è un esempio di positività.

