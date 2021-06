Caso Ciatti, scarcerato il principale indagato. Il padre Luigi: “In libertà un assassino vero”



Torna in libertà Rassoul Bissoultanov, il principale indagato per l’omicidio di Niccolò Ciatti avvenuto in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Il ceceno sarà solo sottoposto all’obbligo di firma. “Hanno liberato non un presunto innocente – commenta il padre del 22enne Niccolò – ma un vero e proprio assassino”

