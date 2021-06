Caso Denise Pipitone: l’ex pm di Marsala Maria Angioni indagata per false dichiarazioni



Lex pm di Marsala Maria Angioni indagata per false dichiarazioni sul caso Denise Pipitone. La donna, ora giudice del lavoro a Sassari, ha ricevuto un invito a comparire e l’informazione di garanzia. La dona era sta ascoltata nei giorni scorsi dopo le sue dichiarazioni ai media ma le sue rivelazioni non hanno trovato riscontro dagli accertamenti investigativi. Da qui la decisone dei pm di incriminarla per false dichiarazioni.

