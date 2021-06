Caso Grillo, due degli indagati per stupro rinunciano al secondo interrogatorio



Ciro Grillo e due dei suoi amici avevano chiesto un nuovo interrogatorio dopo la chiusura delle indagini per stupro di gruppo ai danni di una studentessa 20enne. La procura ha però delegato il compito ai carabinieri di Genova, facendo così desistere sia Capitta che Lauria. Non è ancora chiaro, invece, cosa farà Ciro Grillo che ha sempre agito in linea comune con gli amici.

