Castelli Broker online, l’assicurazione auto è super conveniente… ma c’è la truffa



L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni non lo ha ancora inserito nell’elenco dei siti irregolari, ma ha già ricevuto diverse segnalazioni, come quella giunta alla redazione di Fanpage.it da un utente che ha pagato una polizza per sei mesi mai arrivata. “Qualche altro poveraccio come me rischia di cascarci, il sito è ancora online”.

