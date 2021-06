Castelnuovo Magra, 25enne uccisa dall’ex compagno davanti al figlio di 1 anno e mezzo



Uccisa a 25 anni dopo una lite davanti al figlio di appena 1 anno e mezzo: arrestato per il delitto l’ex compagno 30enne della vittima. L’uomo si era recato nel pomeriggio presso l’abitazione di via Baccanella. Qui aveva trovato anche il figlio e un’amica dell’ex compagna. I due si sono rifugiati in bagno appena il killer ha preso il coltello.

