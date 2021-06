Catania, ucciso a colpi di pistola e fatto sparire: trovato il cadavere del 26enne scomparso mesi fa



Il corpo senza vita ritrovato a Catania, in contrada Viccarizzo, apparterrebbe a Vincenzo Timonieri, giovane 26enne i cui famigliari ne avevano denunciato la scomparsa diversi mesi fa. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, presenterebbe un foro di proiettile alla testa, per questo la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio.

