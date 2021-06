Cesare Battisti trasferito al carcere di Ferrara: era in sciopero della fame per protesta



Battisti è stato trasferito a causa di condizioni di potenziale rischio per la sua sicurezza all’interno del carcere di Rossano dove era rinchiuso dallo scorso anno. L’ex terrorista era in sciopero della fame per protestare contro il collocamento presso la sezione del carcere calabrese destinata ai terroristi islamici.

