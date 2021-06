Cesena, genitori portano il bimbo di 2 anni all’ospedale: muore. Inchiesta della procura



La mamma e il papà di Diego Georgiev, che abitava con la sua famiglia a Gambettola, non sanno ancora di cosa sia morto il piccolo e soprattutto ma non riescono a capacitarsi del perché dall’ospedale Bufalini di Cesena, dov’era stato inizialmente ricoverato, pur avendo compreso la gravità del suo stato di salute, abbiano fatto passare tempo prezioso prima di mettere in pratica quello che avevano stabilito già da diverse ore, cioè il trasferimento nel più attrezzato nosocomio di Sant’Orsola a Bologna.

