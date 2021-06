Chi è lo zio di Saman: Danish Hasnain, l’uomo che avrebbe deciso di “punirla” per il no alle nozze combinate



Caccia in tutta Europa per Danish Hasnain, ricercato per il presunto omicidio di Saman Abbas. Ad incastrarlo è stato soprattutto il racconto del fratello della ragazza pakistana scomparsa a Novellara, 16 anni: “Penso l’abbia strangolata. Mi faceva paura, ho pensato anche di ucciderlo mentre dormiva”.

